Как сейчас выглядят актеры из сериала «Зачарованные»?

Телесериал «Зачарованные» впервые появился на экранах 7 октября 1998 года — история о трех сестрах-ведьмах длиной в 178 серий. С помощью «Книги таинств» девушки пробудили в себе сверхъестественные способности, чтобы защитить мир от темных сил.

После выхода сериала актрисы, сыгравшие роли сестер Холливелл, стали очень популярными. Рассказываем, как выглядят актеры спустя 25 лет и чем сейчас занимаются.

Шеннен Доэрти

Роль: Прю Холливелл.

Американская актриса Шеннен Доэрти сыграла старшую из «Зачарованных», которая обладала силой телекинеза. Также Доэрти известна зрителям по роли Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актриса славится своим скандальным поведением: ссоры, нетрезвые автомобильные поездки, постоянные опоздания на съемки и всевозможные провокации. Члены съемочной группы признавались, что были свидетелями постоянных ссор между Шеннен Доэрти и Алиссой Милано, которая исполнила роль Фиби.

Фото Getty Images, соцсети

Сейчас жизнь скандальной роковой брюнетки изменилась. С 2015 года она борется с раком груди, о чем рассказала в документальном фильме для Netflix. Там же актриса призналась, что не может иметь детей.

Сейчас Доэрти занимается благотворительностью: она открыла приют для бездомных животных.

Холли Мэри Комбс

Роль: Пайпер Холливелл.

Кроме невероятной популярности съемки в «Зачарованных» принесли Холли Мэри Комбс счастье в личной жизни: на площадке актриса познакомилась с Дэвидом Донхо — рабочим сцены, который позже стал ее мужем. У пары родились трое сыновей, однако позже супруги развелись. Детей от этого брака актриса сейчас воспитывает вместе со своим третьим мужем — ресторатором Майком Райаном, у которого тоже есть дочь от предыдущего брака.

Фото Global Look Press

Сейчас 49-летняя актриса не появляется на светских мероприятиях, занимается семьей и верховой ездой, которая стала хобби и для еще одной звезды сериала — Алиссы Милано.

Алисса Милано

Роль: Фиби Холливелл.

Роль младшей из трех сестер-ведьм в сериале «Зачарованные» принесла Алиссе Милано любовь зрителей и признание: девушка дважды была номинирована на престижную премию Teen Choice Awards. Актриса также снималась в телесериалах «Любовники», «Анатомия страсти» и «Ненасытная».

Фото Global Look Press

После съемок в «Зачарованных» актриса Милано начала заниматься благотворительностью и жертвует большие суммы фондам помощи людям, оказавшимся в бедственном положении. Актриса является послом доброй воли Детского фонда ООН, а также основательницей движения против сексуального насилия.

Несмотря на то что кинопроекты, в которых актриса пыталась сниматься после «Зачарованных», оказались неудачными, она состоялась в благотворительной сфере и в семейной жизни. Алисса воспитывает двоих детей и планирует родить или усыновить еще одного.

Джулиан Макмэхон

Роль: Коул Тернер.

На момент появления в третьем сезоне «Зачарованных» Джулиан Макмэхон уже был достаточно популярен благодаря сериалам «Другой мир» и «Домой и в путь». Обольстительный красавец покорил сердца телезрителей и поднял сериалу рейтинги.

Фото Getty Images, Global Look Press

В отличие от многих других актеров «Зачарованных» Макмэхону удалось продолжить актерскую карьеру и после их съемок. Звездой его сделал сериал «Части тела», а также голливудский фильм «Фантастическая четверка», где Джулиан сыграл роль доктора Дума.

Сейчас Макмэхон активно продолжает актерскую карьеру и не думает останавливаться. Также актер счастлив в браке с Келли Паниагуа, вместе с которой обожает ходить на бейсбол.

Роуз Макгоуэн

Роль: Пейдж Мэтьюс.

Роуз Макгоуэн присоединилась к съемкам «Зачарованных» в 2001 году, когда его покинула Шеннен Доэрти. После съемок девушка сотрудничала с Квентином Тарантино и Робертом Родригесом при создании киноленты «Грайндхаус», которая провалилась в прокате. Также актриса поучаствовала в съемках сериала «Однажды в сказке».

Фото Global Look Press

В 2007 году Роуз Макгоуэн попала в аварию, после которой ей пришлось пережить множество пластических операций.

Сейчас Макгоуэн занимается не только актерской деятельностью: она пишет музыку и выпускает собственные книги.

Дориан Грегори

Роль: Дэррил Моррис.

Дориан Грегори начинал в «Зачарованных» с эпизодической роли полицейского Дэрилла Морриса, который помогал сестрам Холливелл. Постепенно персонаж Грегори получал все больше экранного времени.

Фото Getty Images, соцсети

После окончания съемок актер снимался только в ролях второго плана. Сейчас ему 52 года, он занимается благотворительностью и делами семьи.

Дрю Фуллер

Роль: Крис Перри Холливелл.

Роль пришедшего из будущего второго сына главной героини Пайпер в «Зачарованных» — одна из наиболее значимых в карьере Дрю Фуллера. Дрю работал профессиональной моделью и играл роли второго плана в кино. В 2007 году Фуллер снялся в американском телесериале «Армейские жены».

Фото Getty Images, Global Look Press

Сегодня 43-летний актер живет без жены и детей, занимается новыми проектами и ведет активный образ жизни.

Брайан Крузе

Роль: Лео Уайатт.

Брайан Крузе получил известность благодаря роли в мелодраме 1991 года «Возвращение в голубую лагуну» вместе с Милой Йовович. Позже он снялся в фильме «Лунатики» по сценарию Стивена Кинга. Роль ангела-хранителя сестер Холливелл в «Зачарованных» только добавила ему известности. Брайан отличается от всего каста сериала невероятной продуктивностью: каждый год выходит несколько фильмов с его участием.

Фото Global Look Press

Сейчас 54-летний актер активно снимается в кино и радует подписчиков в социальных сетях кадрами с площадки и с отдыха.

Во время съемок сериала ходили слухи о романе Холли Мэри Комбс и Брайана Крузе, однако он предпочел ее коллегу по площадке. Непродолжительный роман с Алиссой Милано разрушил брак актера, после он так и не женился.

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