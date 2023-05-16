Журнал IndiWire назвал 10 любимых фильмов Дэвида Линча
Журнал IndiWire составил список любимых фильмов Дэвида Линча. Информацию журналисты собирали из интервью и рассказов постановщика.
В список вошли:
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«Волшебник страны Оз» (1938)
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«8 1/2» (1963)
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«Каникулы господина Юло» (1953)
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«Окно во двор» (1954)
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«Сансет Бульвар» (1950)
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«Строшек» (1977)
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«Лолита» (1962)
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«Это подарок» (1934)
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«Квартира» (1960)
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«Мой дядюшка» (1958)
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