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16 мая, 15:50

Журнал IndiWire назвал 10 любимых фильмов Дэвида Линча

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Волшебник страны Оз».
Фото Кадр из фильма «Волшебник страны Оз».

Журнал IndiWire составил список любимых фильмов Дэвида Линча. Информацию журналисты собирали из интервью и рассказов постановщика.

В список вошли:

  • «Волшебник страны Оз» (1938)

  • «8 1/2» (1963)

  • «Каникулы господина Юло» (1953)

  • «Окно во двор» (1954)

  • «Сансет Бульвар» (1950)

  • «Строшек» (1977)

  • «Лолита» (1962)

  • «Это подарок» (1934)

  • «Квартира» (1960)

  • «Мой дядюшка» (1958)

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