Лауреат Пулитцеровской премии снимет фильм об убийстве Кеннеди
Дэвид Мэмет — актер, режиссер и лауреат Пулитцеровской премии за пьесу «Гленгарри Глен Росс» — снимет фильм об убийстве Джона Кеннеди. События картины развернутся в 1963 году. Сюжет будет основан на версии, что президента США «заказала» чикагская мафия.
Главные роли в картине исполнят Вигго Мортенсен, Аль Пачино, Кортни Лав, Джон Траволта и Шайа ЛаБаф.
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