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Воображаемые друзья 2024: дата выхода, трейлер, актеры, Райан Рейнольдс
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

Мировая премьера комедии «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом состоится 17 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Фото Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
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17 мая в мировой прокат выходит комедия «Воображаемые друзья». Режиссером и сценаристом картины выступил Джон Красински.

По сюжету девочка Беа открыла в себе способность видеть воображаемых друзей, брошенных другими детьми. Позже главная героиня узнает, что что у ее взрослого соседа тоже есть такое умение.

В фильме снялись Райан Рейнольдс, Джон Красински, Кэйли Флеминг, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет мл., Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Майя Рудольф и Джон Стюарт.

Комедия «Воображаемые друзья» выйдет в зарубежных кинотеатрах 17 мая.

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