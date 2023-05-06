В США бастуют сценаристы — впервые за 15 лет

Гильдия сценаристов Америки объявила первую с 2008 года забастовку. Решение о забастовке приняли после продолжительных неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения.

Среди прочего сценаристы требуют:

одинаковой оплаты за работу над полнометражными картинами, которые выходят на стримингах и в кинотеатрах;

повышения минимальной ставки;

увеличить пенсионные и страховые отчисления.

На протяжении забастовки сценаристы Гильдии (15 000 человек) не могут работать над сценариями и обсуждать будущие проекты. Не-члены могут продолжить работу, но в таком случае им запретят вступить в Гильдию в будущем.

В первую очередь пострадают вечерние шоу и кабельные сериалы, которые снимают в сжатые сроки. Сценарии крупных студийных и стриминговых проектов разрабатывают заранее, но если забастовка затянется, пострадать могут и они. Ущерб от забастовки сценаристов 2007-2008 годов оценивают в $ 2,1 млрд.