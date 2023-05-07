Россияне назвали киногероев, которых хотели бы видеть своими начальниками

Сервис Superjob провел открытый опрос среди 1600 респондентов из числа экономически активных граждан старше 18 лет со всей России. Им задали вопрос: кого из киногероев (персонажей кино или сериала) они бы хотели видеть своим начальником. Об этом рассказали на сайте издания РБК.

Лидерами с 4% голосов стали Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны». На втором месте с результатом в 3% голосов — Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала. Двумя процентами респондентов были названы Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс, Бэтмен и даже Роман Шилов из сериала «Ментовские войны». Они закрывают тройку лидеров.

В топ-10 с одним процентом голосов вошли: капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», секретный агент Джеймс Бонд, главный редактор модного журнала Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада», врач Андрей Быков из сериала «Интерны», Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит», Терминатор, Стив Роджерс (он же Капитан Америка и «Первый мститель»), брокер Джордан Белфорт из «Волк с Уолл-стрит», Остап Бендер из «Двенадцати стульев», Мария Швецова из сериала «Тайны следствия» и директор школы волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор.

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