Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

Россияне назвали киногероев, которых хотели бы видеть своими начальниками

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Железный человек-3».

Сервис Superjob провел открытый опрос среди 1600 респондентов из числа экономически активных граждан старше 18 лет со всей России. Им задали вопрос: кого из киногероев (персонажей кино или сериала) они бы хотели видеть своим начальником. Об этом рассказали на сайте издания РБК.

Лидерами с 4% голосов стали Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны». На втором месте с результатом в 3% голосов — Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала. Двумя процентами респондентов были названы Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс, Бэтмен и даже Роман Шилов из сериала «Ментовские войны». Они закрывают тройку лидеров.

В топ-10 с одним процентом голосов вошли: капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», секретный агент Джеймс Бонд, главный редактор модного журнала Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада», врач Андрей Быков из сериала «Интерны», Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит», Терминатор, Стив Роджерс (он же Капитан Америка и «Первый мститель»), брокер Джордан Белфорт из «Волк с Уолл-стрит», Остап Бендер из «Двенадцати стульев», Мария Швецова из сериала «Тайны следствия» и директор школы волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор.

Ранее мы рассказывали, насколько уместна дружба на работе и в бизнесе.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
Фильмы
3
0
Читайте также
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Дочь актера Тютрюмова назвала причину его смерти
Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Популярное видео
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В США бастуют сценаристы — впервые за 15 лет
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости