В Нью-Йорке произошел пожар в магазине Tiffany. Том самом, что появился в легендарном фильме

В четверг утром в подвальном помещении флагманского магазина Tiffany в Нью-Йорке произошел пожар. Пожарным удалось справиться с возгоранием. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили на сайте ТАСС.

В 2023 году в здании магазина был сделан ремонт, оцениваемый примерно в сумму 500 миллионов долларов. Напомним, что флагманский магазин Tiffany обрел популярность, после съемок «Завтрака у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли.