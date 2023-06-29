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В Нью-Йорке произошел пожар в магазине Tiffany. Том самом, что появился в легендарном фильме

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани».

В четверг утром в подвальном помещении флагманского магазина Tiffany в Нью-Йорке произошел пожар. Пожарным удалось справиться с возгоранием. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили на сайте ТАСС.

В 2023 году в здании магазина был сделан ремонт, оцениваемый примерно в сумму 500 миллионов долларов. Напомним, что флагманский магазин Tiffany обрел популярность, после съемок «Завтрака у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли.

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