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27 января, 21:15

В HBO официально объявили о продлении сериала The Last of Us

Ольга Стрельникова
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Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Успех первых двух эпизодов первого сезона The Last of Us — «Последние из нас», основанного на одноименной популярной видеоигре о зомбиапокалипсисе, привел HBO к решению о продлении на второй сезон. И это, несмотря на то, что Warner Bros. и HBO стали более избирательны при принятии решений о разрешении производства проектов.

«Реакция до сих пор была невероятной — обзоры, фанаты, отрывок из первого эпизода — поэтому мы просто молимся, чтобы люди продолжали смотреть, мы будем продолжать получать этот отклик, и будет больше историй, которые можно рассказать», — заявлял ранее сценарист Дракманн.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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