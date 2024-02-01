НМГ объявила о создании кластера по производству документальных проектов

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«Национальная Медиа Группа» объявила о создании НМГ ДОК — кластера, специализирующегося на производстве документального кино для ТВ, онлайн-сервисов и платформ.

До конца года новое подразделение НМГ планирует выпустить порядка 100 оригинальных проектов. Одним из них будет русская версия научно-популярной передачи Discovery «Как устроена Вселенная?».

В числе героев будущих документальных фильмов НМГ ДОК император Александр III, мореплаватель Христофор Колумб, ученый Дмитрий Менделеев и серийный убийца Сергей Головкин, более известный как Фишер.

За отбор идей и производство возьмутся телепродюсеры Михаил Тукмачев и Екатерина Авалиани. Весь контент будет создаваться при участии экспертного совета, в состав которого войдут именитые историки, ученые и документалисты.

Кластер НМГ ДОК возглавит лауреат премии Правительства Российской Федерации в области СМИ Юлия Засько. Куратором назначен заместитель генерального директора «Национальной Медиа Группы» Владимир Тюлин.