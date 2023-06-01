Российское кино установило рекорд по сборам
В Министерстве культуры подвели итоги первых месяцев 2023 года. Оказалось, что общие сборы кинопроката в России составили 21,2 миллиарда рублей. При этом доля отечественных фильмов — 16,7 миллиардов, что уже превысило годовые показатели за последние восемь лет.
Самыми успешными проектами стали «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко (6,8 миллиардов) и «Вызов» Клима Шипенко (1,6 миллиардов). Дистрибьютором обоих картин выступила компания «Централ Партнершип». Сейчас у нее в производстве насчитывается около 40 новых фильмов.
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