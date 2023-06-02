Джонни Депп может сыграть дядю Уэнсдэй Адамс в сериале от Netflix
В социальных сетях появилась информация, что Фестера — дядю Уэнсдэй Аддамс в спин-оффе одноименного сериала может сыграть любимчик Тима Бертона — Джонни Депп. Пока ее никто не опроверг — фанаты актера и шоу ликуют.
Джонни Депп снимался в таких фильмах Тима Бертона, как «Эдвард руки-ножницы», «Суини Тодд», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени», и прочих. Подтверждением слухов может быть отсутствие каких-либо фотографий Фестера в пресс-материалах Netflix по сериалу, а IMDb даже не указывает персонажа в титрах. Напомним, что главную роль в сериале «Уэнсдей» исполняет Дженна Ортега, а родителей девушки — Гомеса и Мортисию играют Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс.
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