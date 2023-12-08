Вышел новый трейлер боевика «Годзилла и Конг: Новая империя»

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Warner Bros. Pictures опубликовал трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя», по сюжету которого Конг и Годзилла сталкиваются с новой глобальной угрозой, угрожающей всеобщему существованию.

В фантастическом боевике Адама Вингарда («Тетрадь смерти») снялись Ребекка Холл, Дэн Стивенс, Рэйчел Хаус, Брайан Тайри Генри, Алекс Фернс, Кэйли Хоттл, Мерси Корнуолл, Чэнь Фала и Джорди Кэмпбелл.

Фото Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Премьера фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» пройдет 12 апреля 2024 года.