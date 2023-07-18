Последняя работа Хаяо Миядзаки установила кассовый рекорд

Аниме «Как поживаете?», которое станет финальным в карьере прославленного режиссера, уже вошло в историю японского проката. В премьерный уикенд картина заработала 13,2 млн долларов, что стало лучшим стартом среди всех проектов студии Ghibli (предыдущим рекордсменом был «Ходячий замок»). Также отмечается лучший дебют среди IMAX-релизов в стране (1,7 млн долларов).

Любопытно, что до премьеры зрители практически ничего не знали о мультфильме: Миядзаки ограничился лишь названием и постером, не выпустив даже тизер. В России аниме «Как поживаете?» официально покажут в кинотеатрах уже в этом году, но точная дата пока неизвестна.