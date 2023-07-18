Вышел новый трейлер научно-фантастической ленты «Создатель»

Фильм о противостоянии людей и искусственного интеллекта обзавелся свежим промо-роликом. Главному герою научно-фантастической картины «Создатель» предстоит уничтожить архитектора ИИ, который к тому же разработал оружие, угрожающее всему человечеству.

Ведущую роль исполнил Джон Дэвид Вашингтон («Довод»). Также в картине Гарета Эдвардса («Изгой-один: Звездный войны. Истории») снялись Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Джемма Чан («Вечные»), Кен Ватанабэ («Начало») и другие. Премьера запланирована на сентябрь.