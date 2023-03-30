На Netflix выйдет аниме-адаптация фильма «Скотт Пилигрим против всех»

На Netflix представили тизер аниме-сериала по мотивам фильма «Скотт Пилигрим против всех». Это история о молодом канадском парне, который живет в Торонто, любит видеоигры и играет на бас-гитаре. Он влюбляется в недавно переехавшую в его город девушку Рамону Флауэрс. Чтобы завоевать ее, главному герою придется сразиться с ее «бывшими».

Главного героя Скотта Пилигрима озвучит Майкл Сера, а Рамоне Флауэрс — актриса Мэри Элизабет Уинстэд. Также в проекте участвуют Крис Эванс, Киран Калкин, Анна Кендрик, Джонни Симмонс и другие. Дата релиза пока неизвестна.