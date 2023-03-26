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Пластический хирург объяснил, почему Леонардо Ди Каприо с возрастом не теряет шарма

Ольга Стрельникова
Илья Алмазов
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, нейрохирург
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Кадр из фильма «Не смотрите наверх» (2021).
Кадр из фильма «Не смотрите наверх» (2021).

Пластический хирург Илья Алмазов эксклюзивно для «СЭ» прокомментировал внешность Леонардо Ди Каприо. 47-летний актер Голливуда, по словам эксперта, имеет довольно привлекательную внешность и с возрастом не теряет своего шарма. «Характерные черты лица актера — низкие брови, отсутствие выраженной складки верхних век и мужественная прямоугольная нижняя челюсть», — заметил пластический хирург.

Илья Алмазов подчеркнул, что возрастные изменения во внешности актера выражаются в изменении качества кожи лица и морщинах «лицевой экспрессии». «Мягкие ткани лица потеряли эластичность и тургор. Лицо Ди Каприо стало шире, глаза кажутся меньше за счет усугубления провисания кожи верхних век, а также опущения бровей. Можно с полной уверенностью сказать, что актер не прибегал к эстетическим операциям, в том числе блефаропластике», — заявил эксперт.

Илья Алмазов предположил, что актер, вероятно, использует консервативный косметологический подход, в котором не исключены чистки лица, мезотерапия и очень деликатное применение ботулотоксина. И, тем не менее, в перспективе эксперт рассмотрел вариант фейслифта и блефаропластики без поднятия позиции бровей и складки века. «Это позволило бы сохранить индивидуальность, при этом «вернуть» внешность Леонардо Ди Каприо лет на 15 назад. Однако выбор за актером. Глядя на него, нельзя сказать, что он сдал — просто стал немного другим, но при этом остался собой, — подчеркнул специалист. Но в скором будущем Ди Каприо может понадобится блефаропластика по медицинским показаниям, так как у актера выражен дерматохалязис, когда гипертрофированная круговая мышца глаза и нависающая кожа верхних век закрывают практически половину радужки и сужают поле зрения», — резюмировал Илья Алмазов.

Ранее мы рассказывали о том, как изменилась внешность Джонни Деппа.

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