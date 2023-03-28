Киану Ривз за каждое слово в фильме «Джон Уик 4» получил по 39 тысяч долларов

В отличие от многих звезд, которые хотят как можно больше диалогов и экранного времени, Киану Ривз настоял, чтобы его герой Джон Уик как можно меньше говорил в последней четвертой части франшизы. За весь фильм, который длится 2 часа 49 минут, актер произнес всего 380 слов. При этом его гонорар составил 15 миллионов долларов, то есть порядка 39 тысяч долларов за каждое сказанное слово. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Кинорежиссер Вик Чад Стахельски в интервью изданию рассказал, что в конечном итоге они с Киану Ривзом вырезали более половины диалогов главного героя из сценария четвертого фильма. По подсчетам газеты The Wall Street Journal чуть менее 16% реплик Джона Уика состоят вовсе из одного слова. «Когда работаешь с ним, поражаешься тому, насколько он предан молчанию», — сказал в беседе с изданием сценарист, соавтор фильма «Джон Уик 4» Майкл Финч.