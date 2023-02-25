Пластический хирург рассказал, почему Джонни Депп стареет красиво

Пластический хирург Илья Алмазов эксклюзивно для «СЭ» оценил то, как сегодня выглядит Джонни Депп. «С момента его дебюта в «Кошмаре на улице Вязов» в 1984 году прошло 39 лет. Сейчас актеру почти 60, и он по-прежнему привлекателен. Депп явно следит за собой, но делает это деликатно и стареет красиво», — подчеркнул эксперт.

Первое, на что обратил внимание Илья Алмазов, — широкое лицо, как один из главнейших маркеров старения. «Тип старения лица Деппа — мускульный, с возросшей рельефностью мимических мышц, истончением и пористостью кожи, снижением ее тургора», — пояснил пластический хирург. Достоверных признаков, говорящих об операции на лице актера, таких как рубцы — нет. Но эксперт предположил, что могла быть мини-инвазивная процедура лифтинга лица. «Верхние веки актера и лоб не оперированы. В целом, кожа ухожена для своих лет. Имели место и аппаратные методики SMAS-лифтинга, и инъекции ботулотоксина. Специалистов, которые заняты Джонни, можно похвалить — все очень аккуратно», — оценил работу коллег Илья Алмазов.

Из того, что бы не помешало для омоложения актера, пластический хирург предложил сохраняющую верхнюю блефаропластику и липофилинг лица. «Подтяжка висков противопоказана, как и избыточное удаление кожи верхних век — это добавит женственности. Липофилингом можно заполнить провалы в щеках и височной области, что сделает линию Оджи (линию молодости) чуть более плавной», — пояснил Илья Алмазов. В завершение эксперт отметил, что Джонни Депп отлично справляется — стареет «незаметно», что несомненно важно в актерской профессии, при этом не выглядит «переделанным».

Что такое линия молодости Оджи, и как мы определяем, что человек привлекателен, читайте в полной версии материала в «СЭ».