Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Макгрегор навсегда»

YouTube-канал Netflix опубликовал трейлер 4-серийного документального сериала о Коноре Макгрегоре. Проект сконцентрируется на событиях 2021 года, когда ирландец дважды проиграл Дастину Порье и получил серьезную травму голени.

Сериал станет доступен на Netflix 17 мая.