Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Макгрегор навсегда»
YouTube-канал Netflix опубликовал трейлер 4-серийного документального сериала о Коноре Макгрегоре. Проект сконцентрируется на событиях 2021 года, когда ирландец дважды проиграл Дастину Порье и получил серьезную травму голени.
Сериал станет доступен на Netflix 17 мая.
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