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17 мая, 18:45

Вышел трейлер специальных эпизодов «Доктора Кто»

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Доктор Кто».

YouTube-канал «Доктора Кто» опубликовал трейлеры трех спецэпизодов в честь 60-летия сериала. К роли Доктора вернется Дэвид Теннант.

Спешлы «Доктора» выйдут под названиями «Звездный зверь», «Дикое синее вдалеке» и «Хихиканье». Премьера состоится в ноябре 2023.

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