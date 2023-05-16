Майкл Джей Фокс высказался о перезапуске «Назад в будущее»

Майкл Дж. Фокс ответил, как отнесется к перезапуску «Назад в будущее» с другим актерским составом: «Не думаю, что франшизе нужен перезапуск. Зачем? Чтобы что-то прояснить? Или есть более эффективный способ рассказать эту историю? Сомневаюсь».

При этом актер отметил, что не будет против, если однажды трилогию все-таки переснимут. «Я не фанатичен. Делайте, что хотите. Это ваш фильм. Мне уже заплатили», — сказал Фокс.