Майкл Джей Фокс высказался о перезапуске «Назад в будущее»
Майкл Дж. Фокс ответил, как отнесется к перезапуску «Назад в будущее» с другим актерским составом: «Не думаю, что франшизе нужен перезапуск. Зачем? Чтобы что-то прояснить? Или есть более эффективный способ рассказать эту историю? Сомневаюсь».
При этом актер отметил, что не будет против, если однажды трилогию все-таки переснимут. «Я не фанатичен. Делайте, что хотите. Это ваш фильм. Мне уже заплатили», — сказал Фокс.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости