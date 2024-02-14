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Мадам Паутина 2024: мнения критиков, Metacritic, рейтинг Rotten Tomatoes
Фильмы и сериалы

14 февраля, 22:00

1 мин.

Критики разгромили фильм «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мадам Паутина».
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина»
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Сегодня, 14 февраля прошла премьера фильма «Мадам Паутина». Картина получила не самые лестные отзывы критиков. На Metacritic премьеру оценили всего в 29 баллов, а на Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 17%.

Режиссером картины «Мадам Паутина» выступила С. Дж. Кларксон, известная работами над сериалами «Наследники», «Декстер», «Винил» и «Джессика Джонс».

В «Мадам Паутине» снялись Дакота Джонсон, Сидни Суини, Изабела Мерсед, Селеста О'Коннор, Тахар Рахим, Майк Эппс, Эмма Робертс и Адам Скотт.

Проект рассказывает о медсестре из Манхэттена, открывающей в себе способность видеть будущее.

Мадам Паутина, Sony. Дакота Джонсон рассказала о съемках в фильме «Мадам Паутина»
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