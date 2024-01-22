Дакота Джонсон рассказала о съемках в фильме «Мадам Паутина»
В интервью Entertainment Weekly исполнительница роли Кассандры Уэбб в грядущем фильме «Мадам Паутина» Дакота Джонсон поделилась своими впечатлениями от съемок в проекте.
«В фильмах мне никогда еще не приходилось сниматься на фоне синего экрана. Когда по сюжету должен произойти взрыв, на площадке кто-то говорит: «Взрыв!», и нужно реагировать так, будто он на самом деле случился», — рассказала она.
Актриса добавила, что подобные сцены могут слегка дезориентировать: «Я подумала: «Не знаю, как все в итоге будет выглядеть! Надеюсь, я проделала хорошую работу!».
Недавно каст проекта «Мадам Паутина» рассказывал о том, какой видят главную героиню картины.
Премьера фильма пройдет 14 февраля.
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