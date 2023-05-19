Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис снимутся в продолжении фильма «Чумовая пятница»

Спустя 20 лет, Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис вновь поменяются телами в продолжении культовой комедии «Чумовая пятница». Об этом сообщили на портале «Союз».

Как призналась Джейми Ли Кертис, ей и самой хотелось взяться за сиквел: «Когда я путешествовала по миру с фильмом «Хэллоуин заканчивается», люди спрашивали, будет ли еще одна «Чумовая пятница». И это действительно задело за живое. Вернувшись, я позвонила своим друзьям в Disney и сказала, такое ощущение, что нужно снять фильм», — заявила актриса. Линдси Лохан добавила, что они с Кертис будут счастливы поработать над сиквелом и порадовать фанатов новыми веселыми приключениями.

Дата выхода пока не сообщается.