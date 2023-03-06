Клэнси Браун сыграет вместе с Колином Фарреллом в спин-оффе сериала «Бэтмен»

Клэнси Браун присоединится к актерском составу сериала «Пингвин» канала HBO Max, включающему исполнителя главной роли Колина Фаррелла, Кристин Милиоти, Рензи Фелиз, Майкла Келли, Шоре Агдашлоо и Дейдра О'Коннелла. Об этом сообщает издание Variety.

Клэнси Браун сыграет Сальваторе Марони — криминального авторитета Готэм-сити, печально известного по «Бэтмену». Крах криминальной империи этого персонажа и его арест коррумпированными чиновниками Готэма помогли возвыситься Кармине Фальконе. Сериал продолжает историю фильма про Бэтмена и основан на персонажах, созданных Бобом Кейном и Биллом Фингером для DC. Предполагается, что «Пингвин» будет состоять из восьми частей.

Ранее Сальваторе Марони сыграли Дэвид Зайас в «Готэме» на Fox и Эрик Робертс в «Темном рыцаре». Клэнси Браун известен своими ролями в фильмах «Побег из Шоушенка», «Горец», «Тор: Рагнарек», озвучкой мистера Крабса в популярном мультфильме «Губка Боб Квадратные Штаны» и суперзлодея Лекса Лютора. Из последних его актерских работ можно отметить съемки в сериале «Декстер: Новая кровь», а также в фильмах «Девушка, подающая надежды» и «Джон Уик: Глава 4», выход которого в России намечен на 23 марта.