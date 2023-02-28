В Сети появился трейлер «Джона Уика 4» с официальным русскоязычным дубляжом

Меньше месяца остается до выхода в российский прокат четвертого фильма «Джон Уик». В этот раз главный герой сразится с новым врагом, обретет могущественных союзников и наконец найдет способ одержать победу над Правлением Кланов.

Премьера в кинотеатрах назначена на 23 марта, за сутки до мирового релиза. Скрасить ожидание поклонники Киану Ривза могут, просматривая официальный трейлер фильма с русскоязычным дубляжом.