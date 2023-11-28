Кэтрин Хардвик рассказала, кто мог бы сыграть Беллу и Эдварда в перезапуске «Сумерек»

В подкасте Happy Sad Confused Кэтрин Хардвик рассказала, кто, по ее мнению, мог бы сыграть главные роли в перезапуске «Сумерек»: «Джейкоб Элорди потрясающий, возможно, он был бы Эдвардом... Я правда думаю, что есть много очень крутых молодых актеров... Вы только что упомянули Дженну Ортегу, она удивительная».

Ранее Кэтрин Хардвик вспоминала, почему продюсеры студии Summit Entertainment не хотели брать Роберта Паттинсона на роль Эдварда.