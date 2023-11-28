Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Кэтрин Хардвик рассказала, кто мог бы сыграть Беллу и Эдварда в перезапуске «Сумерек»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:55

0 мин.

Кэтрин Хардвик рассказала, кто мог бы сыграть Беллу и Эдварда в перезапуске «Сумерек»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Сумерки»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В подкасте Happy Sad Confused Кэтрин Хардвик рассказала, кто, по ее мнению, мог бы сыграть главные роли в перезапуске «Сумерек»: «Джейкоб Элорди потрясающий, возможно, он был бы Эдвардом... Я правда думаю, что есть много очень крутых молодых актеров... Вы только что упомянули Дженну Ортегу, она удивительная».

Ранее Кэтрин Хардвик вспоминала, почему продюсеры студии Summit Entertainment не хотели брать Роберта Паттинсона на роль Эдварда.

Фильмы
0
Новости холдинга
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
В Москве показали внедорожник Oting Paladin
Что известно о якобы пережившей отравление жене главы ГУР Украины Марианне Будановой
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
27 ноя 20:15
Кристофер Нолан ответил на критику супергеройских фильмов от Мартина Скорсезе
27 ноя 19:35
Джеймс Ганн рассказал о втором сезоне «Миротворца» в обновленной DCU
27 ноя 18:45
Узнайте больше о финалистах шоу «Суперниндзя» в новом специальном выпуске
27 ноя 16:45
Джон Хэмм хочет присоединиться к киновселенной Marvel
27 ноя 14:55
Гильермо Дель Торо рассказал о своем самом недооцененном фильме
dasdsadada