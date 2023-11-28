Сериал по серии Fallout получил первые кадры — выглядит спорно

Amazon опубликовала первый кадры экранизации Fallout — мнение по поводу сериала разделились.

Fallout. Фото Amazon

Fallout. Фото Amazon

Кто-то посчитал, что локации, броня и грим на кадрах выглядят вполне аутентично, а кто-то наоборот заявил, что сериал выглядит, как дешевая поделка для высасывания денег. Тем, кто не оценил первые кадры, особенно не понравилась сериальная интерпретация гулей из вселенной игры.

Fallout. Фото Amazon

Сериал еще придется подождать — его релиз запланирован на 12 апреля.