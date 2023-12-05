HBO опубликовал тизер и первые кадры второго сезона «Дома Дракона»

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НBO представил тизер и первые кадры второго сезона «Дома Дракона». Проект рассказывает о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Первые кадры второго сезона «Дома Дракона»

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

В сериале снимаются Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн, Ив Бэст, Оливия Кук, Юэн Митчелл, Фабьен Франкель и другие.

Премьеру второго сезона стоит ожидать летом 2024 года.