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График выхода 35-го сезона «Симпсонов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из 35 сезона сериала «Симпсоны».

На телеканале Fox стартовал 35-й сезон «Симпсонов». Легендарный мультсериал еще в начале года был продлен на 36-й сезон. Давний сценарист и один из шоураннеров проекта Мэтт Селман написал в своих соцсетях, что в 35-й и 36-й сезоны войдет 51 эпизод. После их выхода общее количество серий мультсериала достигнет 801.

В качестве приглашенных звезд 35-го сезона выступили Дик Ван Дайк (в эпизоде «Макособняк и жена»), Кайли Дженнер (в серии «Дом ужасов на дереве 34»), Керри Вашингтон («Сон в ночь середины детства»), Элизабет Бенкс, Кен Бернс, Питер Джексон, Кристиан Аманпур, Питер Койоти, Эндрю Росс Соркин, Кара Свишер («Ловушка для жаждущего: корпоративная история любви») и другие.

Кадр из 35 сезона сериала «Симпсоны».

В 35-м сезоне «Симпсонов» Гомер случайно соглашается на должность охранника школьного перекрестка, Мардж переживает об окончании детства Барта, а Лиза вспоминает, как Гомера сделали козлом отпущения за отключение электроэнергии, которое погрузило Спрингфилд в темноту за несколько дней до Дня благодарения.

Расписание выхода серий 35-го сезона «Симпсонов»:

1 серия — 1 октября
2 серия — 8 октября
3 серия — 22 октября
4 серия — 29 октября
5 серия — 5 ноября
6 серия — 12 ноября
7 серия — 19 ноября
8 серия — 26 ноября
9 серия — 3 декабря
10 серия — 10 декабря
11 серия — 17 декабря

Остальные эпизоды «Симпсонов» выйдут в следующем году.

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