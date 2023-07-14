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Сегодня, 12:45

Стал известен состав жюри Венецианского кинофестиваля

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Вся красота и кровопролитие».

Юбилейный (80-й) киносмотр пройдет на итальянском острове Лидо с 30 августа по 9 сентября. Ранее уже было объявлено, что жюри Венецианского фестиваля возглавит оскароносный американский режиссер Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»).

Накануне стало известно, кто составит компанию Шазеллу: режиссеры Мартин Макдона («Залечь на дно в Брюгге»), Джейн Кэмпион («Пианино»), Сантьяго Митре («Аргентина, 1985»), Миа Хансен-Лев («Остров Бергмана»), Габриэле Майнетти («Отчаянные мстители») и прошлогодняя лауреатка Лора Пойтрас («Вся красота и кровопролитие»), а также палестинский актер Салех Бакри и тайваньская актриса Шу Ци.

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