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Где смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» онлайн
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:50

0 мин.

Где посмотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова о тяжелом периоде 80-х. Пока старшее поколение делает все возможное для того, чтобы выживать в эпоху всеобщего безденежья, их дети предоставлены сами себе.

В первый сезон проекта вошло восемь эпизодов. Пять серий «Крови на асфальте» уже доступны для просмотра на платформах Wink и START.

Ранее мы представили расписание выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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