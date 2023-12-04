Где посмотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова о тяжелом периоде 80-х. Пока старшее поколение делает все возможное для того, чтобы выживать в эпоху всеобщего безденежья, их дети предоставлены сами себе.

В первый сезон проекта вошло восемь эпизодов. Пять серий «Крови на асфальте» уже доступны для просмотра на платформах Wink и START.

Ранее мы представили расписание выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».