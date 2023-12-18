Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
«Что, если?» второй сезон: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:20

0 мин.

Marvel показала рождественский тизер второго сезона «Что, если?»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Что, если?»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Marvel Entertainment представил рождественский тизер второго сезона анимационного проекта «Что, если?», в котором исследуются различные временные линии, где ключевые моменты из фильмов MCU принимают другой оборот.

«В мультивселенной можно рассказать бесконечное количество историй», — говорит Наблюдатель (по сюжету «Что, если?» он следит за образованием каждой новой временной линии).

Премьера нового сезона сериала «Что, если?» пройдет 22 декабря.

Мультфильмы
Сериалы
0
Новости холдинга
Женщина забралась на верхушку 20-метровой городской ели в Геленджике
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам за стрельбу по полицейским
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
15:00
Где посмотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
14:00
Какая музыка звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
12:00
«Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»
16 дек 12:40
Вышел документальный сериал об истории участия российских спортсменов в Олимпиадах
16 дек 01:47
Актер Мэттью Перри умер из-за острого воздействия кетамина
dasdsadada