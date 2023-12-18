Marvel показала рождественский тизер второго сезона «Что, если?»

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Marvel Entertainment представил рождественский тизер второго сезона анимационного проекта «Что, если?», в котором исследуются различные временные линии, где ключевые моменты из фильмов MCU принимают другой оборот.

«В мультивселенной можно рассказать бесконечное количество историй», — говорит Наблюдатель (по сюжету «Что, если?» он следит за образованием каждой новой временной линии).

Премьера нового сезона сериала «Что, если?» пройдет 22 декабря.