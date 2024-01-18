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Феррари 2024: сюжет, кто снимался, трейлер, где смотреть, дата выхода
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Сегодня, 16:30

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Кто снялся в фильме «Феррари» Майкла Манна

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Феррари»
Фото Кадр из фильма «Феррари»
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23 января пройдет цифровой релиз картины «Феррари», по сюжету которой главный герой радикальным образом меняет свою жизнь: идет на риск, принимая участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

В фильме Майкла Манна снялись Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя, Эрик Хауген и Бен Коллинз.

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