Кто снялся в фильме «Феррари» Майкла Манна

23 января пройдет цифровой релиз картины «Феррари», по сюжету которой главный герой радикальным образом меняет свою жизнь: идет на риск, принимая участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

В фильме Майкла Манна снялись Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя, Эрик Хауген и Бен Коллинз.