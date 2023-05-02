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Экс-форвард сборной Франции Кантона сыграл роль крестного отца мафии в фильме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрик Кантона в фильме AKA.
Фото Twitter

Бывший нападающий сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона сыграл роль крестного отца мафии Виктора Пасторе в фильме АКА. Картина с пятницы, 28 апреля, доступна на стриминговом сервисе Netflix.

В футбольные годы Кантона выступал за такие клубы, как «Осер», «Марсель», «Бордо», «Монпелье», «Лидс» и «Манчестер Юнайтед».

После завершения карьеры 56-летний Кантона начал актерскую карьеру. Он играл главные роли в таких фильмах, как «Нечеловеческий ресурс», «В поисках Эрика» и «Обжора».

Эрик Кантона
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