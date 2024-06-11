2 сезон «Дома Дракона» выйдет 16 июня

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16 июня на HBO пройдет премьера второго сезона сериала «Дом Дракона». Приквел «Игры престолов» рассказывает о суровой борьбе за Железный трон.

Шоураннер проекта Райан Кондал обещал, что продолжение истории будет более зрелищным и динамичным, однако критики отметили, что «Дом Дракона» не сильно продвинулся в исправлении недочетов первого сезона.

В приквеле «Игры престолов» снялись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест и Соноя Мидзуно.