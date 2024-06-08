Критики положительно оценили второй сезон «Дома Дракона»

Критики положительно оценили второй сезон «Дома Дракона». На данный момент на счету проекта 89% на Rotten Tomatoes (на основании 27 рецензий) и 74 балла на Metacritic (на основании 18 рецензий).

«Он медленный, но не скучный, насыщенный событиями, но глубокий, жестокий, но красивый», — отмечено в обзоре Radio Times.

«Не могу себе представить, что второй сезон «Дома Дракона» завоюет новых поклонников... Но те, кто увлечен Вестеросом, будут рады так, как и прежде», — сказано в рецензии Slashfilm.

«Второй сезон по-прежнему держит читателей книг в напряжении, изменяя и переписывая те или иные детали, подробно рассказывая о спорных событиях и глубже погружаясь в психологию главных героев», — считает рецензент издания Collider.

«Возможно, этот сериал не насколько захватывающий, как «Игра престолов», но личная/политическая драма в нем остается такой же острой», — сказано в обзоре Empire.

В более нейтральных рецензиях отмечены лишь незначительные улучшения проекта на фоне первого сезона. Один из критиков считает, что второй сезон готовит зрителей к войне, которая развернется только в третьем сезоне, до которого дотянут лишь самые преданные поклонники проекта.