Стало известно, сколько серий будет во 2 сезоне «Одних из нас»

Во второй сезон сериала «Одни из нас» войдет семь эпизодов, сообщает издание Deadline. В первый сезон адаптации культовой игры The Last of Us вошло на два эпизода больше.

На данный момент планируется снять три сезона постапокалиптического проекта HBO, а возможность четвертого зависит от интереса аудитории.

По словам шоураннера сериала Крэйга Мазина, третий сезон «Одних из нас» будет больше второго.

«Пока люди продолжают смотреть, мы можем продолжать снимать — третий сезон будет значительно масштабнее. И правда в том, что для этой истории может потребоваться четвертый сезон», — объяснил Мазин.

Позже шоураннер высказался более категорично: «В одном можно быть уверенным: не представляю, как мы могли бы уместить оставшуюся часть истории в один сезон».

Премьера второго сезона «Одних из нас» планируется в конце этого или начале следующего года.