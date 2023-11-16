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Дакота Джонсон видит будущее в трейлере фильма «Мадам Паутина»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина»

Sony Pictures Entertainment представил трейлер фильма «Мадам Паутина». По сюжету Кассандра Уэбб (Дакота Джонсон) после несчастного случая начинает видеть будущее. Главной героине придется столкнуться со своим прошлым и попытаться выжить вместе с тремя девушками.

В фильме снялись Изабела Мерсед, Эмма Робертс, Сидни Суини, Адам Скотт, Джилл Хеннесси, Заша Мэмет, Тахар Рахим, Селеста О'Коннор и Майк Эппс.

Премьера фильма «Мадам Паутина» пройдет 14 февраля 2024 года.

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