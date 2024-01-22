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Рипли 2024: дата выхода, тизер, сюжет, актеры
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Сегодня, 19:45

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Netflix опубликовал тизер мини-сериала «Рипли» с Эндрю Скоттом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Рипли».
Фото Кадр из сериала «Рипли»
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Netflix опубликовал тизер мини-сериала «Рипли». Главную роль в проекте сыграл Эндрю Скотт.

В основу сценария проекта легли все пять романов Патриции Хайсмит о Томе Рипли. Главный герой этих произведений — утонченный авантюрист, лишенный каких-либо моральных принципов.

В сериале снялись Джонни Флинн, Дакота Фаннинг, Паскуале Эспозито, Франко Сильвестри, Дэн Маттеуччи, Анджело Фарачи, Элиот Самнер и Лоренцо Аквавива.

Премьера сериала «Рипли» пройдет 4 апреля.

Лучшие эпизоды Эндрю Скотта в&nbsp;роли Мориарти. Лучшие эпизоды Эндрю Скотта в роли Мориарти
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