Свиридов — о съемках в сериале «Универ»: «Это были золотые годы, которые врезались в память»

Чемпион Европы по баскетболу среди молодежных команд и известный актер Андрей Свиридов поделился воспоминаниями со съемок первого сезона сериала «Универ».

«Какая забавная история со съемок сериала мне запомнилась больше всего? Сейчас и не вспомню: прошло много времени, поэтому у меня остались скорее эмоциональные моменты. Наверное, самое крутое было во времена первого сезона «Универа». Мы еще не понимали, что снимаем, но оказалось, что история, придуманная командой сериала, всем понравилась.

А уже через год, когда мы узнали о том, что история будет жить дальше, мы получали бешеное удовольствие на площадке: юмор, подколы друг друга от чистого сердца, и режиссер кричит «стоп!», потому что вся группа смеется... Это были золотые годы, которые врезались в память», — цитирует «Газета.Ru» Свиридова.