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Чебурашка Выходной: продолжение Чебурашки, где смотреть фильм
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

0 мин.

Где смотреть фильм «Чебурашка. Выходной»

Мария Маковей
Автор
Кадр из фильма «Чебурашка. Выходной».
Фото Кадр из фильма «Чебурашка. Выходной»
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1 января вышел короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной». Премьера спецвыпуска состоялась спустя год после премьеры «Чебурашки».

По сюжету Гена и Чебурашка хотят по-разному провести первый выходной в новом году. Гена хочет спокойно почитать газету за чашечкой чая, а Чебурашка просто ни минуты не может усидеть на месте.

Продолжение семейной сказки можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах START, Кинопоиск, ИВИ и Окко.

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