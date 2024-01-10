Где смотреть фильм «Чебурашка. Выходной»

1 января вышел короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной». Премьера спецвыпуска состоялась спустя год после премьеры «Чебурашки».

По сюжету Гена и Чебурашка хотят по-разному провести первый выходной в новом году. Гена хочет спокойно почитать газету за чашечкой чая, а Чебурашка просто ни минуты не может усидеть на месте.

Продолжение семейной сказки можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах START, Кинопоиск, ИВИ и Окко.