Apple TV выпустит документальный сериал о Лионеле Месси
Apple TV анонсировал четырехсерийное документальное шоу о Лионеле Месси, в котором спортсмен расскажет о своей карьере в национальной сборной на пути к победе на чемпионате мира-2022.
Известно, что съемки проходили в Аргентине, Париже и Катаре, а помимо самого Месси в сериале появятся коллеги по команде, тренеры и даже соперники, а также спортивные комментаторы и самые обычные фанаты.
Над проектом работали продюсеры оскароносной документальной драмы «Фри-соло» (2018), посвященной первому человеку, который в одиночку и без страховки поднялся на вертикальную гору Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке.
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