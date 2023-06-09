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Сегодня, 18:30

Apple TV выпустит документальный сериал о Лионеле Месси

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Футболист «ПСЖ» Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Reuters

Apple TV анонсировал четырехсерийное документальное шоу о Лионеле Месси, в котором спортсмен расскажет о своей карьере в национальной сборной на пути к победе на чемпионате мира-2022.

Известно, что съемки проходили в Аргентине, Париже и Катаре, а помимо самого Месси в сериале появятся коллеги по команде, тренеры и даже соперники, а также спортивные комментаторы и самые обычные фанаты.

Над проектом работали продюсеры оскароносной документальной драмы «Фри-соло» (2018), посвященной первому человеку, который в одиночку и без страховки поднялся на вертикальную гору Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке.

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