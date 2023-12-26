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Актер сериала «Слово пацана» ответил на вопрос о втором сезоне

Сегодня, 18:19

1 мин.

Актер сериала «Слово пацана» ответил на вопрос о втором сезоне: «Верим, что он будет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Актер Александр Самойленко-младший, сыгравший роль Дениса Коневича в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли ждать второй сезон.

«Мы не знаем, будет ли второй сезон. Но мы все надеемся и верим, потому что цифры и рейтинги огромные, большая любовь. Роберт Гараев (автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-х — 2010-х. — Прим. «СЭ») говорил, что есть материалы и на второй, и на третий сезон. И у Жоры Крыжовникова были планы на продолжение еще до начала съемок. Поэтому все верим, что он будет», — сказал Самойленко «СЭ».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых ярких отечественных сериалов этого года.

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