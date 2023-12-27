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Актер из фильма Паразиты Ли Сон Гюн умер в Сеуле
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:17

1 мин.

Актер из фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым

Актер Ли Сон Гюн из фильма «Паразиты» скончался в возрасте 48 лет
Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Кадр из фильма «Паразиты».
Фото Кадр из фильма «Паразиты»
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Сегодня, 27 декабря южнокорейский актер Ли Сон Гюн из оскароносного фильма «Паразиты» был найден мертвым, передает агентство Yonhap. Его тело было обнаружено в машине в парке в центре Сеула.

По версии источника, причина смерти — самоубийство. Известно, что Сон Гюн ушел из дома, оставив предсмертную записку. Содержание письма не приводится.

В октябре этого года звезде предъявили обвинение в употреблении наркотиков, началось расследование. На фоне этого актеру запретили выезд из Южной Кореи.

Полиция уже несколько раз допрашивала Сон Гюна, в том числе в прошлую субботу. На допросе он отвечал, что запрещенные вещества его заставили принять обманом.

Как пишет местное издание, накануне актер подал запрос на проверку на полиграфе в столичное полицейское управление Инчхона, которому поручено расследование, заявив о своей невиновности.

Помимо оскароносной киноленты «Паразиты», где Ли Сон Гюн сыграл отца богатого семейства, он исполнил роли в фильмах «Трудный день», «Беспомощность», «Все о моей жене».

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