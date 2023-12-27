Актер из фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым
Сегодня, 27 декабря южнокорейский актер Ли Сон Гюн из оскароносного фильма «Паразиты» был найден мертвым, передает агентство Yonhap. Его тело было обнаружено в машине в парке в центре Сеула.
По версии источника, причина смерти — самоубийство. Известно, что Сон Гюн ушел из дома, оставив предсмертную записку. Содержание письма не приводится.
В октябре этого года звезде предъявили обвинение в употреблении наркотиков, началось расследование. На фоне этого актеру запретили выезд из Южной Кореи.
Полиция уже несколько раз допрашивала Сон Гюна, в том числе в прошлую субботу. На допросе он отвечал, что запрещенные вещества его заставили принять обманом.
Как пишет местное издание, накануне актер подал запрос на проверку на полиграфе в столичное полицейское управление Инчхона, которому поручено расследование, заявив о своей невиновности.
Помимо оскароносной киноленты «Паразиты», где Ли Сон Гюн сыграл отца богатого семейства, он исполнил роли в фильмах «Трудный день», «Беспомощность», «Все о моей жене».