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Актер сериала «Слова пацана» рассказал об эмоциях от матча сборных России и Сербии
Фильмы и сериалы

23 марта, 06:30

1 мин.

Актер сериала «Слова пацана» рассказал об эмоциях от матча сборных России и Сербии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Актер Ярослав Могильников, снимавшийся в сериале «Слово пацана», прокомментировал победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Это были необычные эмоции. Я первый раз был на матче сборной России. Еще и победа, да и с таким счетом с сильным соперником. Меня переполняют эмоции. Сейчас еще встретимся с футболистами. Я с ними раньше никогда не встречался, а сейчас смогу им пожать руку. Переполняют эмоции. Я очень счастлив, что смог побывать на этом матче. Сборная России — большие молодцы», — приводит «РБ Спорт» слова Могильникова.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/akter-mogil-nikov-iz-slova-patsana-rasskazal-ob-e-motsiyah-ot-matcha-sborny-h-rossii-i-serbii/
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