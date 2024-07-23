Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист назвала вещи, которые подойдут женщинам любого возраста
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стилист назвала вещи, которые подойдут женщинам любого возраста

Мария Задорожная
Автор
Девушка примеряет джинсы
Фото South_agency/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Дизайнер одежды, стилист, основатель бренда Tempeless Елена Панова в беседе с «Леди Mail.ru» заявила, что джинсы и белая футболка подходят женщинам любого возраста.

Так, эксперт советует молодым девушкам выбирать джинсы любого фасона, а женщинам за 50 лет обратить внимание на модели прямого кроя или с завышенной талией. Также можно рассмотреть брюки.

Сочетать джинсы стилист рекомендует с белыми футболками или рубашками, можно добавить жакет. При этом женщинам старшего возраста лучше выбирать классические модели указанных вещей.

Трендовые босоножки лета 2024 года. Vogue назвал самые трендовые босоножки лета 2024 года
Мода
0
Новости холдинга
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
«Покушение на Трампа - тупость». Откровения Овечкина
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
20 июл 12:15
Стилист перечислила главные модные тренды этого лета
17 июл 14:10
Бренд Balenciaga представил поношенные браслеты за 338 тысяч рублей
14 июл 19:00
Дизайнер перечислила самые трендовые свадебные образы для невест
12 июл 23:10
Ким Кардашьян призналась, что сделала инъекцию из спермы лосося
12 июл 15:50
Умерла советская актриса Любовь Стриженова