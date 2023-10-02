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Сегодня, 11:55

Shaman и Полина Гагарина стали певцом и певицей года для россиян

Виктория Кравченко
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Полина Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным опроса ВЦИОМ, Shaman и Полина Гагарина стали певцом и певицей года для россиян, сообщает ТАСС.

Второе место занял Олег Газманов, третье — Николай Басков. Следом идут Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Лев Лещенко.

За победителя чаще голосовали женщины (35 процентов против 29 процентов у мужчин), а также граждане в возрасте от 45 лет. Полину Гагарину чаще называли женщины (21 процент против 14 процентов) и россияне молодого и среднего возраста.

Лучшими певицами в России названы Лариса Долина, Anna Asti, Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова.

Источник: https://tass.ru/
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