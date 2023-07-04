Фото Полины Гагариной в купальнике вызвало споры среди поклонников

Фото Полины Гагариной, которое она выложила 3 июля в личном аккаунте в Instagram (*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации), вызвало споры поклонников. На нем 36-летняя певица на отдыхе в изящном ассиметричном бикини изумрудного цвета. Одни восхитились фигурой певицы, другие негативно отозвались о ее худобе.

Когда стремление к стройности действительно переходит все границы, рассказал эксперт СЭ, тренер, нутрициолог, член Ассоциации Эндокринологов России Артем Тужиков. «Сейчас в моду снова возвращается тренд 90-х и нулевых, именуемый «героиновый шик». Эталоном тех лет в один момент стала болезненная худоба. И именно в тот период в нашей стране распространилась такая проблема, как расстройства пищевого поведения», — пояснил специалист. По его словам, популярные диеты южнокорейских блогеров в большинстве своем — также прямой путь к РПП. «Диеты блогеров и айдолов из Южной Кореи привлекают многообещающими заголовками, которые гарантируют потерю и шести, и где-то даже девяти килограммов буквально за три дня. Но такое похудение, если и возможно, то опасно, как для физического, так и психического здоровья», — подчеркнул нутрициолог.

Артем Тужиков рассказал, что очень сильно в условии жестких ограничений страдает центральная нервная система. Постоянные срывы, ограничения, акцент на еде, похудении, наборе и сбросе веса вгоняют человека в состояние жесточайшей депрессии. Это и есть расстройства пищевого поведения (РПП). «Эта проблема словно эпидемия, которая ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей в год по всему миру, среди которых и суицид. Наиболее подвержены РПП люди в возрасте от 12 до 45 лет. Согласно международной статистике, 35-57% девочек подростков сидят на жесточайших диетах, голодают, самостоятельно вызывают рвоту» — заявил нутрициолог. К расстройствам пищевого поведения относится булимия, компульсивное переедание, нервная анорексия и орторексия. «Чтобы не допустить появления РПП, важно выбирать щадящие способы похудения, такие как сбалансированное питание и физическая активность. Идеальным вариантом будет обратиться к специалисту, чтобы правильно определить цели и здоровые способы их достижения», — резюмировал Артем Тужиков.

Ранее, 31 января, мы рассказывали истории девушек, которые смогли справиться с расстройствами пищевого поведения.