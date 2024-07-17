Бренд Balenciaga представил поношенные браслеты за 338 тысяч рублей

Французский бренд Balenciaga выпустил новый аксессуар с необычным дизайном. Речь идет о красном браслете модели Raver, сделанном из стерлингового серебра 925 пробы, разноцветного полиэстера и хлопка. На аксессуаре вышито название модного дома.



Дизайн украшения имитирует поношенный после фестиваля браслет. Согласно описания, на создание эффекта потертостей у дизайнеров уходит целый день.

Стоимость необычного аксессуара составляет 3500 евро (338 тысяч рублей по текущему курсу).